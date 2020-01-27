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بلدية زوارة الكبرى تجهز مبنى لعلاج الأمراض النفسية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الإعلامي ببلدية زوارة الكبرى، اليوم الاثنين، العمل على تجهيز مبنى خاص لعلاج الأمراض النفسية بالبلدية، على أن يشرف على المشروع وينفذه صندوق الزكاة.

كما يشرف على المشروع مديرية الأمن الوطني زوارة، ومكتب كهرباء زوارة اللذان يوفران المبنى الذي تم تخصيصه من قبل صندوق الزكاة ليكون مقرًّا خاصًّا لعلاج وإيواء المرضى.

وسيتكون المبنى من 5 غرف زوجية وبهو خاص بالمرضى وغرفة للأطباء وطاقم التمريض، وسيعمل المبنى على إيواء المرضى ممن تقطعت بهم السبل في شوارع وأزقة المدينة، كذلك توفير العلاج اللازم للمرضى الذين سيترددون على المركز مع ذويهم.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • المستهدفون للعلاج
    1؟عبدالرحمن السويحلى
    2-صلاح بادى
    3-المفتن الغريانى
    4- محمود عبدالعزيز الورفلى
    5-اعضاء المجلاس الرئاسى
    6-المشرى
    7-فائز السراج
    8-المفتن الصادق الغريانى
    9-عبدالحكيم بالحاج
    10-على الصلابى واخوته
    11-مجنون بن عثمان
    12-سليمان دوغه
    13-جمعة القماطى
    14-صلاح البكوش
    15-سعد العبيدى
    16فرج الدردور
    17-محمد الهنقارى
    18-احمد معيتيق
    19-محمد العمارى
    20-عبدالسلام كجمان
    21-عبدالرازق العرادى
    22-اشرف الشح
    23-سعد العبيدى
    24-عبدالرحمن الشاطر

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