عطل مُفاجئ يتسبب بهبوط طائرة للخطوط الليبية بمعيتيقة

تمكنت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية من الهبوط اضطراريًا بمطار معيتيقة نتيجة عطل في الإطار فور إقلاعها صباح الإثنين.

وقال مدير عام مطار معيتيقة لطفي الطبيب في تصريح لـ218، إن الطائرة التي تنفذ الرحلة LN192 التابعة لشركة الخطوط الليبية والقاصدة إسطنبول، هبطت بعد إقلاعها، نتجية عطل في الإطار.

وأوضح الطبيب، أن قائد الطائرة تمكن من الهبوط بها بالمدرج بعد أن طالب برج المراقبة بعودته فور الإقلاع، مشيرًا إلى أن كُل ركاب الرحلة بخير.

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