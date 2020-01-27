اخبار ليبيا الان

عطل مُفاجئ يتسبب بهبوط طائرة للخطوط الليبية بمعيتيقة

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية من الهبوط اضطراريًا بمطار معيتيقة نتيجة عطل في الإطار فور إقلاعها صباح الإثنين.

وقال مدير عام مطار معيتيقة لطفي الطبيب في تصريح لـ218، إن الطائرة التي تنفذ الرحلة LN192 التابعة لشركة الخطوط الليبية والقاصدة إسطنبول، هبطت بعد إقلاعها، نتجية عطل في الإطار.

وأوضح الطبيب، أن قائد الطائرة تمكن من الهبوط بها بالمدرج بعد أن طالب برج المراقبة بعودته فور الإقلاع، مشيرًا إلى أن كُل ركاب الرحلة بخير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك