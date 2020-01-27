وبحسب آكي أشار بوريل خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في برلين بعد لقائهما اليوم إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد لتوحيد وتطوير السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية المشتركة.

واعتبر بوريل أن الأزمة الليبية تتطلب مزيداً من الجهد الدولي المنسق، فـ”نحن نعلم أن حل الأزمة الليبية لن يتم غداً”، على حد قوله.

وتوافق بوريل وماس على أهمية مؤتمر برلين حول ليبيا، مشددين على أنه شكل خطوة أولى يجب متابعتها للتوصل إلى نتائج.

ويرى الطرفان أن مجلس الأمن الدولي يضطلع حالياً بمسؤولية تبني قرار يضفي مزيداً من القوة والشرعية على مقررات برلين، خاصة فيما يتعلق بوقف اطلاق النار ومراقبة حظر توريد السلاح لليبيا.

وشددا على دعمهما غير المحدود لعمل مجلس الأمن والدولي والمبعوث الأممي الخاص لليبيا غسان سلامة.