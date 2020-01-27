جماعة الإخوان: تركيا ستكون رقم صعب في حماية طرابلس ودورها في ليبيا قلب جميع الموازين

ليبيا – قال القيادي الليبي في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين عصام عميش إن جزء من التحديات التي واجهتهم كانت بشأن صياغة المصالح الليبية الامريكية في إطار تقييمها ضمن منظومة مصالح مشتركة.

عميش أشار خلال حوار مطول على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعت صحيفة المرصد أبرز ما جاء فيه إلى أن الدور التركي في ليبيا قلب جميع الموازين أهمها إخراج ليبيا من أن تكون ورقة في صراع اقليمي قد يكون التكافؤ به غير عادل نحو المشروع المدني لصراع دولي وضع أطراف أخرى بالمشهد كروسيا.

ونوّه إلى أن حجم الخلاف الموجود على الساحة الليبية يستدعي من الجميع الوقوف بشكل جاد لمحاولة إستشراف المستقبل الليبي الذي لن يكون إلا من خلال مشروع وطني يتفق عليه كل الليبيين.

وتابع مضيفاً:” القلق الأمريكي من التدخل الروسي بدأت بوادره لكن سرعه التحركات التي صاحبت التفاعل مع الوجود أدت لإبراز الدور التركي الذي جاء بعد توقيع الاتفاقيات ولجوء حكومة الوفاق لحليف يستطيع أن يكون رقم صعب في حماية طرابلس”.

كما رأى أن موقف أمريكا من إغلاق الحقول النفطية وعدم تفاعلها معه وإدراك حجم الضرر المترتب عليه مؤشر قد يدل على التخبط المستمر في السياسة الأمريكية الغير قادرة على تحديد أولوياتها.

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