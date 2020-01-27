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جماعة الإخوان: تركيا ستكون رقم صعب في حماية طرابلس ودورها في ليبيا قلب جميع الموازين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال القيادي الليبي في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين عصام عميش إن جزء من التحديات التي واجهتهم كانت بشأن صياغة المصالح الليبية الامريكية في إطار تقييمها ضمن منظومة مصالح مشتركة.

عميش أشار خلال حوار مطول على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعت صحيفة المرصد أبرز ما جاء فيه إلى أن الدور التركي في ليبيا قلب جميع الموازين أهمها إخراج ليبيا من أن تكون ورقة في صراع اقليمي قد يكون التكافؤ به غير عادل نحو المشروع المدني لصراع دولي وضع أطراف أخرى بالمشهد كروسيا.

ونوّه إلى أن حجم الخلاف الموجود على الساحة الليبية يستدعي من الجميع الوقوف بشكل جاد لمحاولة إستشراف المستقبل الليبي الذي لن يكون إلا من خلال مشروع وطني يتفق عليه كل الليبيين.

وتابع مضيفاً:” القلق الأمريكي من التدخل الروسي بدأت بوادره لكن سرعه التحركات التي صاحبت التفاعل مع الوجود أدت لإبراز الدور التركي الذي جاء بعد توقيع الاتفاقيات ولجوء حكومة الوفاق لحليف يستطيع أن يكون رقم صعب في حماية طرابلس”.

كما رأى أن موقف أمريكا من إغلاق الحقول النفطية وعدم تفاعلها معه وإدراك حجم الضرر المترتب عليه مؤشر قد يدل على التخبط المستمر في السياسة الأمريكية الغير قادرة على تحديد أولوياتها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • عشم عميش ابليس فى الجنة فالمتغطى باردوغان عريان هو بياع صفقات يبيع سلاح ومرتزقة ويقبض الثمن ويعالج الجرحى ويقبض الثمن ولو طلب منه المشير سلاح تركى فسيبيع له مايريد ويبيع معاهم الخوان هدية كما باع حلب وادلب للروس

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  • يا عميش يا حمار……….امريكا ليست متخبطة كما تتوهم…امريكا جعلت من الخنزير العثمانلى (العرصوخان)مجرد أداة قذرة للحرب بالوكالة عنها ضد النفوذ الروسى فى ليبيا فاعطت له الضوء الأخضر لإرسال خنازيره المرتزقة فى مقابل حلب و نهب مليارات الشعب الليبى من خلال العميل الاخوانى الشاذ فائز السراج…..
    يا عميش يا حمار لا تركيا رقم صعب فى معركة تحرير ليبيا من دنس الارهاب و المستعمرين و لا اى حاجة من التخيلات إللى فى خيالك المريض فالكل يعلم أن العرصوخان مجرد ظاهرة صوتية… و كل من دعمهم تم القضاء عليهم سواء فى مصر أو السودان أو سوريا و اليوم فى ليبيا

    بقولك ايه يا عميش ….إتكل على الله و اشتغل رقااااااااصة فى مواخير تركيا بلد الشذوذ و الدعارة المرخصة……
    فهذه أفضل وظيفة لك عند العرصوخان……بدلا من كلام النسوان المطلقات هذا الذي تقوله….

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  • كل من هو لقيطه في ليبيا انضم الي مظلة الأخوان لانها تشكلت في الاصل ممن هم مجهولي النسب فكل من هو واطي او ساقط يجد في الاخوان موطن وتربه للعيش ففي اجتماع من لا شرف لهم مع بعضهم يخفف عنهم وطأة انعدام الاصلوفقدان الهويه

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