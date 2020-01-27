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وزير الخارجية الألماني: نعمل على إعداد قرار لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين أن بلاده تواصل العمل على اعتماد قرار في مجلس الأمن الدولي يثبت مبادئ تسوية النزاع في ليبيا التي تم اعتمادها في برلين.

ماس قال وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية بعد محادثاته مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل:”نعمل الآن مع الشركاء على أن نجعل نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا إلزامية عبر اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي”.

يشار إلى أن العاصمة الألمانية استضافت مؤتمراً دولياً حول ليبيا بمشاركة قادة وممثلين عن عدد من الدول إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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