بركان الغضب: الجيش يشكل تهديدا على التشكيلات المسلحة في مصراتة

وقال آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب ناصر عمار لقناة TRT التركية إن منطقة بوقرين تقع بين سرت ومصراتة وبالتالي فإن تمركز قوات الجيش في بوقرين سيشكل خطرا كبير على المنطقة العسكرية الوسطى وتحديدا مدينة مصراتة.

وبين أن قائد الجيش خليفة حفتر “يحاول في كل مرة أن يتقدم خطوة إلى الأمام باستغلال هدنة وقف إطلاق النار” حيث يرسل قوات كبيرة إلى المحاور لشن هجوم كاسح وكبير.

وأشار إلى أن الجيش عندما شن هجوما على منطقة “بوقرين” كان في المقابل هجوما آخر يشنه على منطقة الخلاطات وصلاح الدين.