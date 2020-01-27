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بركان الغضب: الجيش يشكل تهديدا على التشكيلات المسلحة في مصراتة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب ناصر عمار أن قوات الجيش أصبحت تهدد التشكيلات المسلحة في مدينة مصراتة.

وقال آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب ناصر عمار لقناة TRT التركية إن منطقة بوقرين تقع بين سرت ومصراتة وبالتالي فإن تمركز قوات الجيش في بوقرين سيشكل خطرا كبير على المنطقة العسكرية الوسطى وتحديدا مدينة مصراتة.
وبين أن قائد الجيش خليفة حفتر “يحاول في كل مرة أن يتقدم خطوة إلى الأمام باستغلال هدنة وقف إطلاق النار” حيث يرسل قوات كبيرة إلى المحاور لشن هجوم كاسح وكبير.
وأشار إلى أن الجيش عندما شن هجوما على منطقة “بوقرين” كان في المقابل هجوما آخر يشنه على منطقة الخلاطات وصلاح الدين.

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ياحمار فى اى لحظة سنصحوا على خبر تحرير مصراطة من الخوان بدعم من شرفاء المدينة على طريقة سرت فالمدن المحيطة بمصراطة مثل تاورغاء وبنى وليد وسرت داعمة للجيش الوطنى ورافضة للمليشيات للعثمانية والان اصبحت خطوط القتال من الشرق واصلة حتى مصراطة برا قضى الامر ياخوان والمتغطى باردوغان عريان فهو اول من يبيعكم فى صفقة مع بوتن صفقة النفط مقابل الاغبياء

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  • Start crying ya diseased Turkish, Syrian & valueless COWARD
    Your coward leader loves Chocolate and Shesha & extremely COWARD like its cry baby solider
    All Libya is now with the TRUE FALCONS

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  • قول بركان الحطب الكائخ فهذه التسميه وحدها التي تليق بشراذم الاوباش الذين يحاولوا زعزعت أمن واستقرار ليبيا فبعد بيعهم شرفهم لكل لمن يشتري باعوا طرابلس ومصراته للاتراك فهل انت رجل فهل انت ذاك

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