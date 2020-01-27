الثني: المعركة اليوم معركة وطن تتطلب تكاتف الجميع دون إقصاء

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني إن المعركة اليوم هي معركة وطن ضد الإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون، من أجل تحرير البلاد واستعادة السيادة.

وأوضح رئيس الحكومة أن بعض تصريحاته على قناة سكاي نيوز تطرقت إلى البنية التحتية في ليبيا والتي لم تكن مجهزة بالصورة الصحيحة طيلة السنوات الماضية وتعرضت للدمار أثناء الحرب، ولا يقصد بها الإساءة إلى النظام السابق وأنصاره الذين هم جزء من تاريخ ليبيا ومكون أساسي من مكونات الوطن، داعيا الجميع إلى التكاتف والعمل معا من أجل ليبيا الجديدة دون إقصاء أو تهميش بين مكونات الشعب الليبي.

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