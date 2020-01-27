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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

27 January, 2020

عقدت لجنة الأزمة ببلدية سرت اجتماعا برئاسة رئيسيها عضو المجلس التسييرى للبلدية فرج عبد المجيد وبحضور اعضائها وفقا لقرار رئيس المجلس التسييرى للبلدية رقم 1 لسنة 2020

كما حضر الاجتماع عضو المجلس التسييرى للبلدية السنوسى الدعيكى ورئيس المجلس الاجتماعى لقبائل سرت مفتاح مرزوق

وقال مدير ادارة الاعلام بالبلدية عضو لجنة الأزمة ان الاجتماع تم خلالة تدراس عدد من الملفات المتعلقة بالمختنقات التى تواجة مدينة سرت ومنها ملف غاز الطهى والادوية والمرافق الصحية والاتصالات الهاتفية والمياة والسلع التموينية وخدمات النظافة والمرتبات للهئيات والاجهزة الادارية والسيولة المالية النقدية بالمصارف التجارية

واوضح ان لجنة الازمة ناقشت ملف الصحة وتم التأكيد على ضرورة توفير الادوية والتطعيمات وادوية الامراض المزمنة وتوفير بالمرافق الصحية واستمرارية خدمات النظافة

كما اطلعت اللجنة على ملف الشؤون الاجتماعية بسرت ومعرفة اعداد النازحيين للمدينة الدين وصل عددهم الان 1186 اسرة من مختلف المناطق الغربية للمدينة وتم التأكيد على ضرورة توفير السلع التموينية والخدمات الانسانية لهم

كما تم الاطمنئنان على الامداد المائى بسرت وان المخزون بخزان القرضابية لمياة النهر الصناعى حاليا اكثر من مليون واربعمائة الف لتر مكعب من المياة وان حاجيات المدينة المدينة للاستهلاك يوميا 50 الف متر مكعب يوميا

كما اطمئنت لجنة الازمة ببلدية سرت على وضع ملف السلع التموينية حيت تم توزيع السلع على كافة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بسرت وعددها 106 جمعية كما تم التواصل بتوفير الدقيق للمخابز وعددها 67 مخبزا