بوسبيحة يوجه هذه الرسالة للمجالس الاجتماعية والأعيان

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان الليبية الشيخ علي أبو سبيحة، أن المجالس الاجتماعية والأعيان سيشاركون في اجتماع تشاوري من المقرر عقده بعد غد الأربعاء.

وقال أبوسبيحة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “إلى جميع المجالس الاجتماعية والأعيان على مستوى الوطن” “لقد اجتمعت في هذا الصباح مع بعض مشائخ ورفلة وعلى رأسهم الشيخ محمد البرغوثي والشيخ عقيلة الجمل رئيس المجلس الاجتماعي لبنى وليد وتركز النقاش على برنامج الاجتماع التشاوري” الذي سيلتئم بعد غد الأربعاء.

وأوضح بوسبيحة أن الاجتماع ليس له جدول أعمال وليس له برنامج إلا ما يقرره المجتمعون مبينا أن “دور بني وليد ينحصر في التجميع والضيافة والخدمات العامة” مشيرا إلى أن الدعوة “اقتصرت على المجالس الاجتماعية والأعيان لأنها تمثل القاعدة العريضة للمجتمع” مع استبعاد “كل الكيانات الأخرى لأن كل كيان له أجنداته الخاصة”.

ودعا إلى عدم الالتفات لما ينشر “في صفحات التواصل الاجتماعي” بشأن أن الاجتماع له أجندات خاصة وبرنامج معدود سلفا”.