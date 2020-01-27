الأزمة الليبية تتصدر قمة الاتحاد الإفريقي الـ33

تتصدر الأزمة الليبية الملفات المطروحة على طاولة قمة الاتحاد الإفريقي الـ33 والتي تنطلق في الـ9 من فبراير المقبل وتستمر ليومين متتالين بمقر الاتحاد في أديس أبابا.

وقال السفير الإثيوبي لدى روسيا أليمايهو تيجينو في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن ليبيا كانت من أبرز الملفات التي ناقشتها وستستمر في مُناقشها القمة كون الوضع في ليبيا يؤثر بشكل كبير على القارة بأكملها وتداعيته ستنعكس على المنطقة بأكملها.

وكان رئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، وهو رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، قد دعا الاتحاد الإفريقي إلى جعل ليبيا “أولوية رئيسية” في جدول أعمال القمة هذا العام.

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