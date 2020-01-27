لنقي: أربعة عراقيل تنتظر حوار جنيف

أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن هناك أربعة عراقيل تنتظر حوار جنيف المقرر بين مختلف الأطراف الليبية.

وقال لنقي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن هناك العديد من العراقيل التي تنتظر حوار جنيف “أولها استمرار القتال وثانيها انقسام مجلس النواب وثالثها أن الغرض الخفي من انعقاد الحوار هو إزاحة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمجلس من المشهد السياسي رابعها أن هناك فاعلون محليون قد يجعلونا نتفاجأ بخروج تفاهمات وتحالفات جديدة قد تؤثر على انعقاد حوار جنيف إو مخرجاته”.