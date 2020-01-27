منظمة الصحة العالمية: نتابع حالات الإنفلونزا الموسمية بمدينة البيضاء وفي انتظار نتائج تحاليل تونس

أخبار ليبيا 24-خاص

قال أحمد العليقي، خبير منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إن منظمة الصحة العالمية تتابع باهتمام بالغ حالات الإنفلونزا الموسمية بمدينة البيضاء.

وأضاف العليقي، لأخبار ليبيا24، أن المنظمة أرسلت وبالتنسيق مع وزارة الصحة عينة من المصابين إلى تونس لتحليلها في مختبرات مختصة، وهي في انتظار النتائج.

وقال، “نطمئن المواطنين بأن هذه الحالات متوقعة خلال شهري ديسمبر ويناير من كل عام”.

وأشار العليقي، إلى أن منظمة الصحة العالمية، أشرفت على حملة التطعيم الماضية، ضد هذا المرض والمستهدفين كانوا من كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يتناولون أدوية نقص المناعة، وكذلك النساء الحوامل بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقال “إن وزارة الصحة هي من وفرت الأدوية بالمشورة مع المنظمة”، مشيرًا إلى أن المنظمة قامت بحملات توعية في القنوات الإعلامية لنشر الوعي بين المواطنين وتعريفهم بطرق انتشار المرض والوقاية منه.

وقال العليقي، “في مثل هذه الحالات يتم إجراء التحاليل الوقائية من خلال خطة للاستجابة ونحن غير متخوفين من ذلك”.

وكان مستشفى الثورة التعليمي المركزي في البيضاء قد أعلن يوم السبت تسجيل أول حالة وفاة لمواطنة مصابة بالأنفلونزا الموسمية.

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