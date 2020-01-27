يبحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة الامارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم الاثنين مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم عددا من الملفات بينها الوضع في ليبيا.

وبينت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزارة الخارجية الجزائرية أكدت في بيان أن زيارة وزير الشؤون الخارجية الإماراتي للجزائر تشكل “فرصة للوزيرين لتبادل الرؤى حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها هذا البلد .. وسعي الجزائر والأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع حدا للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخل جنبي”.