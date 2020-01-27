الإمارات والجزائر تبحثان الوضع في ليبيا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
27 January, 2020
يبحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة الامارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم الاثنين مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم عددا من الملفات بينها الوضع في ليبيا.
وبينت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزارة الخارجية الجزائرية أكدت في بيان أن زيارة وزير الشؤون الخارجية الإماراتي للجزائر تشكل “فرصة للوزيرين لتبادل الرؤى حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها هذا البلد .. وسعي الجزائر والأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع حدا للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخل جنبي”.
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