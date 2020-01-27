كولن: أردوغان ديكتاتور نرجسي.. وحكومته سقطت بحالة جنون العظمة

ليبيا – قال زعيم حركة الخدمة التركية المفكر الإسلامي فتح الله كولن إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتقد أنه الرجل الأكثر ذكاء في العالم ولكن الحقيقة تحركه مشاعر الغيرة والكراهية والانتقام وقد سقطت حكومته في حالة من جنون العظمة.

كولن أشار في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية نقلتها وكالة “نوفا” إلى أن أردوغان لا يريد فقط حكم الأتراك لكنه يطمح لأن يكون له دور على الساحة الدولية والإقليمية.

وتابع بشأن الوضع في ليبيا:” كان هناك دائماً توتر بين الشمال والجنوب.. أردوغان يلعب دور سلبي من خلال دعم بعض الجماعات فطموحه هو أن يكون الزعيم الجديد للعالم الإسلامي، فكيف يمكنه المطالبة بهذا الدور إذا كان يدعم الإجراءات التي تؤدي إلى الاشتباكات بين السنة جميع الديكتاتوريين النرجسيين أو الطغاة مثل هتلر أو ستالين ينتهي بهم الأمر بشكل سيء عهدهم ينتهي دائما في الفوضى وسيكون مصيره هكذا”.

كما لفت جولن إلى أن أردوغان يواصل ممارسة الضغوط على الغرب من خلال التهديد بمغادرة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية