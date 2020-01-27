أمن درنة يلقي القبض على شخصين يتاجران بالأقراص المخدرة

أخبار ليبيا24

ألقى عناصر وحدة التحريات بالبحث الجنائي درنة القبض على شخصين بتهمة الاتجار بالأقراص والحبوب المهلوسة.

وجاءت عملية القبض، بعد ورود معلومات مصدرية لوحدة تحريات البحث الجنائي درنة عن نشاط شخصين يقومان بالإتجار بالأقراص والحبوب المهلوسة وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمت متابعتهم وضبطهم في كمين محكم بعد أخذ إذن النيابة العامة، وذلك أثناء استقلالهم سيارة بالمدينة وبحوزتهم 800 قرص من الحبوب الهلوسة ومبلغ مالي وقدره 1900 دينار تم جنيه من بيع الأقراص.

وأفاد مصدر أمني، أن بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهم التجاري غير المشروع، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتأتي عملية القبض في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها، والتي من بينها جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

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