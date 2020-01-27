مركز مكافحة الأمراض يعقد إجتماع لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن فيروس كورونا

ليبيا – عقد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار اليوم الاثنين اجتماعاً بمقر مركز طوارئ طب المجتمع التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن انتشار مرض الكورونا الجديد في جمهورية الصين الشعبية.

الاجتماع ضم وفقاص للمكتب الإعلامي التابع للمركز مدراء الإدرات والمكاتب بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومكتب الرقابة الصحية الدولية.

وناقش المجتمعون آلية متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض للتقليل من إختطار دخول فيروس كورونا للبلاد.

النجار طمأن الجميع بعدم تسجيل أي حالة بالمرض في البلاد وفي الجالية الليبية المتواجدة بالصين، مؤكداً أن المركز الوطني قد رفع من حالة التأهب والاستعداد لمنع دخول المرض للبلاد.