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صنع الله: ندرك وجود فساد وظلم لكن إقفال إنتاج النفط سيؤدي لإفقار الدولة الليبية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن «الإقفالات الأخيرة التي طالت الموانئ النفطية والتأثيرات المدمرة التي قد تلحق بالاقتصاد الليبي وحياة المواطن الليبي العادي على المدى الطويل جرّاء ذلك».

وأضاف في كلمة ألقاها أمام معهد «تشاتام هاوس» اليوم الإثنين: «ندرك تماما وجود فساد وظلم في ليبيا. إننا نشعر بالغضب والاشمئزاز من الحالة الاقتصادية»، لكنه استدرك بالقول «ارتكاب عمل غير قانوني كإقفال إنتاج النفط الليبي لن يؤدي إلا إلى إفقار الدولة الليبية واضمحلال سيادة القانون فيها».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • جوّع كلبك يتبعك أو جوّع صنع الله يقر بالحق وبأن التوزيع كان غير عادل والظلم كان موجود فاين كان هذا العقل الذي ادركت به الآن التوزيع كان غير عادل وان أقليم برقه والجنوب وقع عليهما ظلم صدق من قال جوّع الكلب يتبعك طمعا في ان ترمي طعام

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  • ياصنع الله اذا كان الشعب الليبي عايش في حالة افقار في دولة غنية فليس هناك فرق ان يعيش الشعب الليبي في حالة افقار في دولة فقيرة……….

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