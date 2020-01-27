صنع الله: ندرك وجود فساد وظلم لكن إقفال إنتاج النفط سيؤدي لإفقار الدولة الليبية

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن «الإقفالات الأخيرة التي طالت الموانئ النفطية والتأثيرات المدمرة التي قد تلحق بالاقتصاد الليبي وحياة المواطن الليبي العادي على المدى الطويل جرّاء ذلك».

وأضاف في كلمة ألقاها أمام معهد «تشاتام هاوس» اليوم الإثنين: «ندرك تماما وجود فساد وظلم في ليبيا. إننا نشعر بالغضب والاشمئزاز من الحالة الاقتصادية»، لكنه استدرك بالقول «ارتكاب عمل غير قانوني كإقفال إنتاج النفط الليبي لن يؤدي إلا إلى إفقار الدولة الليبية واضمحلال سيادة القانون فيها».

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