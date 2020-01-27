

ليبيا



سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

27 January, 2020

أكد عضو مجلس النواب فرج الشلوي أن نجاح أي مسار سياسي لحل الأزمة الليبية مرتبط بنجاح المسار العسكري.

وقال الشلوي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن “نجاح أي مسار سياسي لحل الأزمة الليبية مرتبط بنجاح المسار العسكري لأن ليبيا تواجه مشكلة عسكرية أمنية وليس سياسية”.

وأوضح أن نجاح حوار جنيف مرتهن بحل التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس بتسليم سلاحها وانضواء من يرغب في الانتساب للجيش تحت قيادة القوات المسلحة بالإضافة إلى عودة مرتزقة أردوغان من حيث جاؤوا” مستبعدا أن تتم هذه العملية قبل موعد حوار جنيف وتوقع الشلوي فشل حوار جنيف لأنه من المستبعد القيام بجميع هذه الترتيبات قبل موعد حوار جنيف.