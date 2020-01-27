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صنع الله: وقف الإنتاج المفاجئ كارثة وسجلنا 817 تسربًا في خطوط الأنابيب

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي صنع الله، إنّ المؤسسة سجلت 817 تسربًا في خطوط الأنابيب التي تضررت «بسبب سنوات الإقفال التي حرّض عليها وقام بها إبراهيم الجضران».

وبحسب صنع الله في خلال كلمة ألقاها في معهد «تشاتام هاوس» اليوم الإثنين، فإن وقف إنتاج النفط بشكل مفاجئ يمثل «كارثة» نظرا لأنّ النفط الخام المتبقّي داخل خطوط الأنابيب يسبب تآكلان شديدا لهذه الأنابيب المتآكلة أصلا فضلا عن تآكل المعدات السطحية، مضيفا «للأسف، ستستمر الآثار المدمرة لسنوات عديدة».

وتابع أنّ الالتزام بسيادة القانون هو الحلّ الوحيد للمشاكل التي تواجه ليبيا، مضيفا «يجب على البلدان التي لطالما كانت أقوى المنادين بسيادة القانون أن تتكلم وتضع أهداف موحدة».

وشدد صنع الله على أنّ «الأمر لن يحل بدعم طرف دون الآخر في ليبيا؛ إذ إن المصالح كثيرة ومختلفة باختلاف الأطراف».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليق

  • هي فعلا كارثه علي رأسك يا ذيوث يا فاسد و علي المخانب العملاء اللي زيك. و لكن عملية توقف الانتاج بالنسبه لنا الليبيين الشرفاء ليس كارثه بل اجراء فوق السليم. فطزززززززززززززززز فيك يا خنزير يا زومة الكلب يا وسخ

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