التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الاثنين، رفقة مقرر المجلس محمد أبوسنينة، القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا “نيكولاس هوبتون”، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن “هوبتون” أكد أن “بريطانيا بصدد إعداد مشروع قرار من مجلس الأمن يجعل الحل في ليبيا حقيقياً، بما يحث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على اتخاذ كافة التدابير لتحقيق وقف إطلاق النار، من خلال بعثة مراقبة وسبل أخرى”.

من جانبه أوضح المشري خلال اللقاء موقف مجلس الدولة من ملتقى حوار جنيف المزمع عقده في الفترة القادمة، والمشاركين فيه، مؤكدا أن الخرق المستمر للهدنة ومهاجمة منطقة أبو قرين والاعتداءات المستمرة على مطار طرابلس وإقفال الحقول النفطة كلها تدل بوضوح على عدم جدية الجيش “في احترام أي التزام، وأنه لا وجود لشريك حقيقي من الطرف الآخر يسعى لإنهاء الأزمة الليبية، وأن هذه النقاط من محددات الاشتراك في لقاءات جنيف”.