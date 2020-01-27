خطوة بريطانية لجعل الحل في ليبيا “حقيقيا”

أكد القائم بأعمال السفارة البريطانية نيكولاس هوبتون، أن بريطانيا بصدد إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن يجعل الحل في ليبيا حقيقياً.

وبحسب التصريحات التي نقلها المجلس الأعلى للدولة عن السفير خلال لقائه برئيس المجلس خالد المشري، فإن القرار يحث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على اتخاذ كافة التدابير لتحقيق وقف إطلاق النار، من خلال بعثة مراقبة وسبل أخرى.

من جهته، أكد المشري أن الخرق المستمر للهدنة وما حدث في منطقة أبوقرين وإقفال الحقول النفطية، تهدد الهدنة القائمة وذلك لعدم وجود شريك حقيقي من الطرف الآخر لإنهاء الأزمة، حسب وصفه.

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