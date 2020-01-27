تمزق في صفوف الوفاق.. قائد مليشاوي يهاجم السراج ويتهم معيتيق بـ “جني الأموال والذهب”

مصراتة-العنوان

أظهرت تدوينة على موقع فيسبوك كتبها أحد قادة مليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا مدى التمزق والتشتت وانعدام الثقة بين قادة المليشيات وقادة حكومة الوفاق، وعلى رأسهم رئيس الحكومة فائز السراج.

وهاجم، ناصر عمار، أحد قادة المليشيات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا، كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق، مشيرًا إلى أن الأخير لا هم له إلا “جني الأموال والذهب”.

وقال عمار، على فيسبوك، “خطوات الشيطان تكمن في إننا كل يوم نفقد خطوة وأمتارا وكيلو مترات ومناطق كانت تحت سيطرتنا”.

وأضاف، معترفًا بمدى تقهقرهم وعجزهم أمام القوات المسلحة العربية الليبية، “كُنا شرق سرت بـ 17 كيلو مترا. واليوم نقول الله أكبر استعدنا سيطرتنا على أبوقرين”.

وتابع، “هكذا يستمر المسلسل، مادام السراج وزيرًا للدفاع، ومادام معيتيق ابن مصراتة يُلملم الأموال والذهب وكأن مدينة الصمود لا تعنيه”.