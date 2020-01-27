غلق خمسة مستودعات لتوزيع أسطوانات غاز الطهي في طبرق للمخالفة

أخبار ليبيا 24 -خاص

أغلق جهاز الحرس البلدي طبرق خمسة مستودعات لتوزيع غاز الطهي لمخالفتها قواعد التوزيع والأسعار.

وقال مصطفى عوض زاكي من مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي بمنطقة البطنان، لأخبار ليبيا 24، “إن غلق المستودعات جاء بناء على تعليمات رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق بشأن متابعة مستودعات بيع أسطوانات غاز الطهي من حيث التوزيع والأسعار”.

وأضاف، “تم ضبط عدد خمسة موزعين من القطاع الخاص والعام وتم إغلاقها وسيتم إلغاء عقودها مع شركة البريقة”.

وأكد زاكي، أن مدينة طبرق تشهد زحاماً شديداً على محطات توزيع الغاز وبناءً على الشكاوى المتكررة من المواطنين بشأن نقص في أسطوانات الغاز تم متابعة موزعي الغاز وإغلاق المخالفين في التسعيرة والتوزيع.

ويوجد في طبرق مصنع لتعبئة غاز الطهي، وتقدر القدرة الإنتاجية اليومية للمصنع بـ 8 آلاف أسطوانة توزع على كل المحطات العامة والخاصة، لكن نتيجة للتلاعب في التوزيع والأسعار، فإن طبرق تشهد زحامًا ونقص في أسطوانات الغاز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24