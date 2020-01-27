لجنة الحصر الالكتروني لذوي الإعاقة بصندوق التضامن تعقد اجتماعها الخامس‎

عقدت لجنة الحصر الالكتروني لذوي الإعاقة لصندوق التضامن الاجتماعي اجتماعها الرابع وذلك بفرع الهيئة بطرابلس.

وضم الاجتماع مدير مصلحة الإحصاء ومندوبين عن وزارتي التخطيط والعمل والتأهيل وهيئتي الاتصالات وصندوق التضامن الاجتماعي والمنظمة الليبية لتنمية ذوي الإعاقة ومكتب دعم السياسات العامة بالمجلس الرئاسي.

وتركز الاجتماع على مناقشة المواضيع التي تخص المعاقين وملكية مشروع البيانات والإحصائيات للهيئة إضافة إلى وضع إستراتيجية خاصة بذوي الإعاقة .

كما تم مناقشة كيفية حماية البيانات الخاصة بالعاملين وتطويرها وتحديثها .

وأفاد المكتب الاعلامي بصندوق التضامن الاجتماعي أن اللجنة أكدت على ضرورة عقد اجتماعات دورية خلال الأيام القادمة لمناقشة الأمور الفنية.