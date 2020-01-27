تحرّك ليبي لمواجهة “كورونا”

عقد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار، اجتماعا بمقر مركز طوارئ طب المجتمع التابع للمركز، لمناقشة انتشار مرض كورونا الجديد في الصين، بحضور مديري الإدارات والمكاتب بالمركز وممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومكتب الرقابة الصحية الدولية.

وقال المركز بصفحته في “فيسبوك”، إن الاجتماع بحث آلية متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل “الوطني لمكافحة الأمراض”، للتقليل من أخطار دخول فيروس كورونا للبلاد.

وطمأن المدير العام للمركز، بعدم تسجيل أي حالة بالمرض في ليبيا، ولا حتى للجالية الليبية الموجودة بالصين، مؤكدا أن المركز الوطني رفع حالة التأهب والاستعداد لمنع دخول المرض للبلاد.

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