

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

27 January, 2020

انطلقت اليوم الاثنين في مدينة بنغازي فعاليات الصالون السياسي الليبي في دورته الثامنة بمدينة بنغازي تحت شعار الحرب على الإرهاب والأمن القومي العربي (شعب واحد ومصير مشترك).

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية أنه يجرى خلال الصالون السياسي مناقشة التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية والتدخل التركي السافر في الشأن الليبي واثاره على ليبيا ودول الجوار.

ويشارك في الصالون السياسي وزير الخارجية عبدالهادي الحويج وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري والباحث السياسي فرج زيدان وبإدارة السفير عبدالسلام الرقيعي بالإضافة إلى عدد من المفكرين والمثقفين وأساتذة الجامعات والمحاميين والسياسيين وموظفي وزارة الخارجية.