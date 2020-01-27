السفير الألماني يبحث مع خارجية البرلمان نتائج مؤتمر برلين

التقى السفير الألماني لدى ليبيا اوليفر اوفتشا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري.

وقال أوفتشا في تغريدة له بموقع “تويتر” إنه جرى خلال اللقاء “مناقشة نتائج مؤتمر برلين، والحاجة إلى العودة إلى العملية السياسية والإمكانات الاقتصادية للمؤسسات الليبية الموحدة”.

وعقد مؤتمر دوليا في برلين بشأن ليبيا أكد المشاركون فيه على الالتزام بالامتناع عن التدخل في الشأن الداخلي الليبي والدعوة لهدنة تؤدي إلى وقف شامل للأعمال العدائية بالتزامن مع تسريح المسلحين مع تأكيد جميع الأطراف انفصالها عن أي جماعات إرهابية مدرجة على قائمة الأمم المتحدة والدعوة لوضع ترتيبات أمنية مؤقتة يحمي من خلالها الجيش، والشرطة المناطق السكنية، والمرافق الحيوية