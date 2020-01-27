عودة خدمات الإنترنت إلى سرت بعد انقطاع 24 ساعة

عادت خدمات الإنترنت تدريجيا إلى مدينة سرت وضواحيها فى تمام الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم الإثنين إثر انقطاع كامل لخدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت مند قرابة 25 ساعة تقريبا منذ أمس الأحد.

وقالت مصادر بشركة «ليبيا للاتصالات» لـ«بوابة الوسط» إن الانقطاع كان بسبب قطع كابل ألياف بصرية بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية ما أدى إلى فصل خدمات الاتصالات عن المناطق التي تمر بها مسارات الشبكة.

وأدى الانقطاع إلى توقف العمل بكافة المصارف التجارية ومنظومة السجل المدنى وعدد من القطاعات الحكومية.

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