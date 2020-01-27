بلدية الكفرة تتحدث عن إقليم رابع

أكد عميد بلدية الكفرة مفتاح أبو خليل أن تقسيم الثروة الليبية يجب أن يكون على أربعة أقاليم.

وأضاف لـ”سبوتنيك”، اليوم الاثنين أن المقصود بالإقليم الرابع، هي المنطقة الحاوية للثروات النفطية والمياه العذبة، وهي منطقة الجنوب الشرقي من ليبيا المجاورة للحدود المصرية والسودانية والتشادية، وتضم بلدية الكفرة وتازربو وتمتد شمالا حتى الواحات الثلاث ومردة وجغبوب.

وأشار إلى أن المنطقة تتبع إقليم برقة تاريخيا، لافتا إلى أن عدد سكان المنطقة الرابعة لا يتجاوز نصف مليون نسمة، إلا أن المنطقة تحوي كامل الثروات الليبية.

وحول توافق القبائل الليبية بشأن تقسيم الثروة على أربعة أقليم، أوضح أبو خليل أن سكان وقبائل المنطقة متوافقة بشكل تام حول أحقية المنطقة في الحصول على حق المنطقة في أي شكل سياسي قادم، خاصة أن ليبيا مقبلة على نظام سياسي جديد، وهو ما يتطلب عدم تكرار أخطاء الماضي.