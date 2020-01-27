بعد لقاءات جنيف.. هل نودّع اتفاق الصخيرات؟

قال رئيس لجنة العمل الوطني خالد الترجمان، إن اتفاق الصخيرات لم يعد له تأثير على أرض الواقع بعد مؤتمر برلين، وإن كثيرا من الدول تعاملت مع حكومة لم تنجح في تفعيل المسائل التي نتجت عن الاتفاق مثل تفكيك التشكيلات المسلحة وجمع السلاح وحلحلة المختنقات الاقتصادية.

وأضاف الترجمان في لقاء مع برنامج “LIVE” عبر “218 NEWS”، الاثنين، أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق في لقاءات جنيف فإن اتفاق الصخيرات سينتهي وسيأخذ مكانه جسم آخر، مشيرا إلى أن البعثة الأممية والأمم المتحدة عوّدت الجميع على فرض الأمر الواقع مثل ما حدث مع اتفاق الصخيرات.

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، قال لـ”218″، إن المسار السياسي يقوم على انتداب 40 شخصا يذهبون إلى جنيف للتباحث في المواضيع العالقة، مثل الانتخابات ومسودة الدستور والحكومة المقبلة.

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