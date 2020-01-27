أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو أن الوضع في ليبيا لايزال غير مستقر للغاية.

وقال ستانو إن وزراء الخارجية قرروا بدء مناقشات على مستوى لجنة الأمن السياسي حول إمكانية تعديل عملية صوفيا لإيجاد طرق من أجل السيطرة على الحصار بأفضل طريقة ممكنة”، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأوضح ستانو أن الوضع في ليبيا لايزال غير مستقر للغاية، مضيفا: “بالأمس أجرى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل محادثة هاتفية مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، حيث ناقشا بشكل رئيسي التطورات في طرابلس لأنه على الرغم من الجهود الدولية، لا يبدو أن المواجهات انتهت”.

وتابع ستانو: “الممثل السامي قال إننا بحاجة إلى نهج أوروبي موحد لاتخاذ خطوات نحو دعم اتفاق وقف إطلاق النار.. وقف مؤقت لإطلاق النار أو دائم، فضلا عن تنفيذ حظر الأسلحة”.