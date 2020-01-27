الثني يشكل لجنة لمتابعة أزمة الوقود

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين تعليماته بتشكيل لجنة لمتابعة أزمة الوقود.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع نائبه لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي المبروك سلطان بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط خيرالله صالح ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر.

وبحث الاجتماع أزمة الوقود وأهم الأسباب التي أدت إليها إلى كما جرى مناقشة كافة التفاصيل التي تشتمل عليها الأزمة وتداعياتها المحتملة.‎