القوى الوطنية تدعو إلى الالتزام بثوابت مجلس النواب في حوار جنيف

دعت تجمعات القوى الوطنية أمس مجلس النواب إلى اختيار فريق الحوار الممثل له في جنيف على أساس الكفاءة والقدرة على التفاوض، وليس على أساس المحاصصة الجهوية.

وقالت القوى الوطنية في بيان لها إن على فريق الحوار الالتزام بتوجيهات مجلس النواب، وعدم التوقيع على أي وثيقة إلا بالرجوع إليه، والتأكد من عدم التنازل عن أي من ثوابته، معربة عن مخاوفها من أن يكون حوار جنيف النسخة الحديثة للصخيرات، وأن تفرض مخرجاته على الليبيين عن طريق مجلس الأمن كما فرضت مخرجات الصخيرات سابقا.

وأكدت القوى الوطنية أنها لا ترفض الحوار بل ترفض قواعده الجائرة، والتي تصر على فرض جماعة الإخوان على المشهد السياسي، وهي التي تعتبر طرفا مغتصبا للسلطة والسبب الأساسي في تأزيم الحالة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا