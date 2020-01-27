وزارة الخارجية تنظم جلسة للصالون السياسي في بنغازي

انطلقت في مدينة بنغازي اليوم فعاليات الصالون السياسي الليبي في دورته الثامنة تحت شعار، “الحرب على الإرهاب .. والأمن القومي العربي، شعب واحد ومصير مشترك”، برعاية وزارة الخارجية بالحكومة الليبية.

الفعاليات حضرها وزير الخارجية عبد الهادي الحويج، وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، وتم خلالها التطرق إلى أهم القضايا التي تهدد الأمن والسلم العربي والدولي والإقليمي وتسببت في زعزعة الاستقرار في الدول العربية.

كما ناقش الحضور التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية والتدخل التركي السافر في الشأن الليبي، الداعم للمليشيات الإرهابية والمسلحة، وآثاره على ليبيا ودول الجوار.

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