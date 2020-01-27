تطورات جديدة في أبوقرين.. قصف جوي متبادل

قال مصدر عسكري من غرفة عمليات سرت التابعة للجيش، اليوم الإثنين، إن بلدة أبوقرين ومحيطها شهدت قصفا جويا متبادلا دون وقوع أي اشتباكات مباشرة مع مُسلحي الوفاق.

وأوضح المصدر، في تصريح لقناة “218”، أن الطيران التركي المُسير نفذ غارات جوية استهدفت تجمعات ومواقع تابعة لقوات الجيش، فيما ردت غرفة العمليات الجوية للجيش بشن غارات جوية مماثلة استهدفت مواقع وتجمعات لمسلحي الوفاق في بلدة أبوقرين ومحيطها.

وأضاف المصدر ذاته، أنه لا توجد أي اشتباكات مباشرة بمحاور القتال قرب أبوقرين، واقتصرت العمليات العسكرية اليوم على القصف الجوي فقط.

يذكر أن قوات الجيش الوطني انسحبت مساء الأحد من أبوقرين التي سيطرت عليها القوات الخاصة خلال ساعة واحدة فقط، وصادرت العديد من الآليات والسيارات والأسلحة، ومن ثم عادت إلى مواقع تمركزها السابقة قرب الوشكة غرب سرت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية