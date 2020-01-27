أردوغان: ما يقوم به حفتر دليل على عدم التزامه بوقف القتال

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقاده لقائد الجيش خليفة حفتر مبينا أنه لم يلتزم بوقف إطلاق النار.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الغامبي أداما بارو إن “ما يقوم به حفتر دليل واضح على عدم التزامه بوقف إطلاق النار” بحسب قناة TNT التركية.

وكان أردوغان أكد أن حفتر ينتهك الهدنة في ليبيا وبالتالي ليس من المتوقع أن يلتزم بوقف إطلاق النار موضحا أنه “يواصل الهجمات بكل الموارد المتاحة لديه. لكنه لن ينجح هنا”.

وأضاف أردوغان “حفتر يخرق باستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ولم يلتزم بتعهداته” مضيفا أنه “لم يلتزم بمسار السلام لا في موسكو ولا برلين”.