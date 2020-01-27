اخبار ليبيا الان

أردوغان: ما يقوم به حفتر دليل على عدم التزامه بوقف القتال

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقاده لقائد الجيش خليفة حفتر مبينا أنه لم يلتزم بوقف إطلاق النار.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الغامبي أداما بارو إن “ما يقوم به حفتر دليل واضح على عدم التزامه بوقف إطلاق النار” بحسب قناة TNT التركية.

وكان أردوغان أكد أن حفتر ينتهك الهدنة في ليبيا وبالتالي ليس من المتوقع أن يلتزم بوقف إطلاق النار موضحا أنه “يواصل الهجمات بكل الموارد المتاحة لديه. لكنه لن ينجح هنا”.

وأضاف أردوغان “حفتر يخرق باستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ولم يلتزم بتعهداته” مضيفا أنه “لم يلتزم بمسار السلام لا في موسكو ولا برلين”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • متي تفهم ياغبي من اسمك قردوخان ان جيش التركي المكون من ابناء مموسات كرخانات تركيا هو المعتدي علي ارض ليبيا فلا تعتد باللقطاء الذين أستنجدوا بتركيا فهم لا خير فيهم لتركيا كما هو لا خير فيهم لليبيا رغم انهم يحملون الجنسيه الليبيه ولكن لديهم عقدة الانتماء وجهلهم بنسبهم لان جداتهم ليبيات أما جدودهم يقال انهم اتراك ولا احد يعرف اسم جده التركي فلا تعول علي سقط متاع كهؤلاء الخونه عديمي الشرف

    رد

  • رجب طين اردوغان فوق صفيح ساخن فشل فى استغلال روسيا ليحصل على توقيع المشير على وقف اطلاق النار ليظهر امام العالم انه رجل سلام وليس سفاح حسب الحقيقة ولكن المشير لبسه خازوق جامد بيوجع حتى الان واصاب اردوغان بالجنان لهذا نرى كل يوم هزيان خاصة بعد مسمار المسمارى فى مؤخرة اردوغان بالامس ان الحل عسكرى واننا وافقنا على المفاوضات ليعرف العالم انها غير مجدية

    رد

  • لا يستطيع اردوغان ان يرسل ضباط وجنود من الجيش التركى لانه لا يثق اصلا فيهم ويعتقل كل يوم المزيد منهم ويتهمهم بالتبعية لفتح الله جولن ويتمنى اى ضابط او جندى ان يفر من تركيا ويطلب اللجوء السياسى لاى دولة لهذا فان قوات اردوغان الحقيقية هى المليشيات الارهابية

    رد