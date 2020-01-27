صالون سياسي في بنغازي يناقش الحرب على الإرهاب

بنغازي-العنوان

انطلقت في بنغازي اليوم الإثنين فعاليات الصالون السياسي الليبي في دورته الثامنة تحت عنوان، “الحرب على الإرهاب والأمن القومي العربي.. (شعب واحد ومصير مشترك)”، برعاية وزارة الخارجية بالحكومة الليبية.

وحضر فعاليات الصالون السياسي وزير الخارجية عبد الهادي الحويج، وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، الذي يجري زيارة إلى ليبيا هذه الأيام.

وجرى خلال الصالون السياسي، التطرق إلى أهم القضايا التي تهدد الأمن والسلم العربي والدولي والإقليمي وتسببت في زعزعة الاستقرار في الدول العربية.

وناقش الحضور التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية والتدخل التركي السافر في الشأن الليبي، الداعم للمليشيات الإرهابية والمسلحة، وآثاره على ليبيا ودول الجوار.

وشهد الصالون حضور لفيف من المفكرين والمثقفين وأساتذة الجامعات والمحاميين والسياسيين وموظفين وزارة الخارجية.