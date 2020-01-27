ديوان المحاسبة يناقش مع هيئة الكهرباء مشاكل الشبكة

ناقش رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه مع الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، أسباب عدم تنفيذ أعمال محطتي توليد كهرباء سوسة ولملودة، وتوقف المحطات الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقد في مقر رئاسة الديوان بمدينة البيضاء، وأوضح ديوان المحاسبة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عمله وتنفيذا لاختصاصاته الهادفة إلى إحداث فارق في حياة المواطن ومعالجة ما يعانيه بسبب انخفاض الجهد الكهربائي وانقطاع التيار، وما ينتج عنه من طرح الأحمال لساعات طويلة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار.

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