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المجلس الرئاسي يهدد بعدم مشاركته في أي حوارات سياسية بسبب خروقات

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أنه سيكون مضطرا إلى إعادة النظر في مشاركته في أي حوارات بسبب خروقات قوات الجيش الليبي لوقف لإطلاق النار.

وحمل المجلس في بيان له، رعاة الهدنة المسؤولية عن عدم التزام الطرف الآخر، مشيرا إلى أن توقيعهم على وقف إطلاق النار كان استجابة لتدخلهم وتقديرا لمكانتهم، على حد قولهم.

ودعا المجلس، الذين شاركوا في مؤتمر برلين حول ليبيا إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه خروقات الهدنة ومقررات المؤتمر من طرف قوات الجيش ،التي وصفها بـ”المليشيات المعتدية”، وفق نص البيان.

وقال: إن “المليشيات المعتدية خرقت الهدنة، حيث تساقطت صواريخها على منطقتي عرادة وسوق الجمعة ومطار معيتيقة المدني في طرابلس، موضحا أنها “نفذت مع مرتزقة هجوما برا على مناطق أبو قرين والقداحية والوشكة، مدعومة بطيران أجنبي”.

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  • اى خنزير إخوانى حقير متكبر لا ينجح للسلم إلا و الحذاء فوق رأسه…
    لو ان هذا الخنزير السراق عنده اى مثقال ذرة من الأمل فى النصر ما كان ليهادن أحد و لاخذته و ميليشياته الارهابية العزة بالإثم و أمعنوا فى قتل و نهب الليبيين و جلب الاستعمار الى ليبيا بمنتهى البجاحة و الوقااااحة

    القضاء على إخوان الشيطان فرض دينى و واجب قومى و وطنى…

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  • قراءة المجلس الرئاسي أن المباحثات ستكون نتائجها ضد المجلس الرئاسي لذلك هاهو يبحث من الآن عن الذرائع لعدم المشاركه الحل في يد قيادات كما هو في الشطره الاخيره نشيد لمطرب جزائري الذي يقول التحرير بالبندقه ماشي بالرابعه الكبار فالهدنه هي أنتكاسه للجيش قراب علي محو أثار الارهاب ومحق حلم الاخوان بحكم ليبيا ولكن الدول الكبري صاحبة القرار في العالم عندما رأت الخطر قد داهم الاخوان ومليشياتهم لكن لها ضغط منقطع النظير علي المشير للهدنه وكأنها تلك الدول الكبري تقول نريدوا هدنه يا مشير حتي نفسح المجال لاردوغان يتمكن من تسلح مليشيات الأخوان

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