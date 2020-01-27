مصدر أممي: اللجنة العسكرية الليبية تعقد أول اجتماعاتها خلال أيام في جنيف

أعلن مصدر مطلع في بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الاثنين، أن اجتماع اللجنة العسكرية الليبية سيعقد في الأيام القليلة المقبلة في جنيف.

جنيف – سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”: “اللجنة العسكرية ستعقد في الأيام المقبلة ويجري العمل على ترتيبها”.

وحول الموعد الذي أعلن عنه سابقا لاجتماع اللجنة العسكرية يوم غد الثلاثاء الذي على ما يبدو أنه تم تأجيله، أكد المصدر أنه “لم يحدد موعد لعقد هذه اللجنة بشكل رسمي يوم 28 كانون الثاني/ يناير، حتى يقال إن اجتماع اللجنة تم تأجيله”.

وقد أعلن وزراء خارجية دول جوار ليبيا، يوم الخميس الماضي، دعمهم لمخرجات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، مؤكدين ضرورة دعم المسار السياسي ورفض التدخل الأجنبي المسلح في ليبيا.

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