توزيع معدات ومستلزمات طبية على عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة ببني وليد

شرع مكتب صندوق التضامن الاجتماعي فرع سوف الجين ببني وليد، اليوم الإثنين، في توزيع عدد من المعدات والمستلزمات الطبية والحفاظات على عدد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدينة.

وقال المكتب الإعلامي لمكتب الصندوق إن عملية التوزيع جرت وفقا للكشوفات التي أعدها مكتب صندوق التضامن من واقع الملفات التي استلمها قسم شؤون المعاقين بالفرع خلال الفترة الماضية.

وذكر المكتب الإعلامي، أن عملية التوزيع تأتي ضمن الأعمال الإنسانية التي يشرف عليها صندوق التضامن الاجتماعي بمدينة بني وليد..

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