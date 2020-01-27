اخبار ليبيا الان

توزيع معدات ومستلزمات طبية على عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة ببني وليد

تم النشر منذُ 33 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

شرع مكتب صندوق التضامن الاجتماعي فرع سوف الجين ببني وليد، اليوم الإثنين، في توزيع عدد من المعدات والمستلزمات الطبية والحفاظات على عدد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدينة.

وقال المكتب الإعلامي لمكتب الصندوق إن عملية التوزيع جرت وفقا للكشوفات التي أعدها مكتب صندوق التضامن من واقع الملفات التي استلمها قسم شؤون المعاقين بالفرع خلال الفترة الماضية.

وذكر المكتب الإعلامي، أن عملية التوزيع تأتي ضمن الأعمال الإنسانية التي يشرف عليها صندوق التضامن الاجتماعي بمدينة بني وليد..

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • إنفجارات متتالية في مصانع بنغازي وإجدابيا بسبب تدخلات المصريين وقطر سببت في وفاة ثلاث عمال فرنسيين واماراتيين بسبب أخطاء في تحميل الاألغام في شرق ليبيا

    رد

  • حفتر بخرق الهدنة ـــــ يبدأ بعمليات قصف المدنيين ترهونة اذرع برقة في غياب الدفاعات الجوية بترهونة

    youtube.com/watch?v=iO5IXz0w7TU

    رد

  • حريق بمصنع خمور باالأمارات وقطر ـ وايران تتبنى العملية

    .youtube.com/watch?v=lRnooe0-Mis

    رد

  • حريق باالأمارات وقطر ـ وايران تتبنى العملية————-

    youtube.com/watch?v=92C3fC9FVtM

    رد