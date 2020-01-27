تونس: جلسة عامة للحوار مع الحكومة حول ليبيا

قررت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي, اليوم الإثنين 27 جانفي 2020, عقد جلسة استماع يوم 3 فيفري المقبل لوزيري الدفاع (بالنيابة) والداخلية بخصوص تطورات الأوضاع في ليبيا والموقف التونسي الرسمي من التدخل العسكري بليبيا.

كما قررت اللجنة الإستماع إلى القائم بمهام وزير الخارجية حول الملف ذاته في إنتظار تأكيد حضوره.

وكان مكتب البرلمان التونسي قد قرر بتاريخ 16 جانفي الجاري عقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة حول الوضع في ليبيا وتداعياته المحتملة على البلاد.

وبتاريخ 7 جانفي 2020, تباحث المجلس الأعلى الأمن القومي التونسي المنعقد بقصر قرطاج تطورات الأوضاع التي تشهدها ليبيا خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض المجلس الإحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها على المستوى الأمني مع تأكيد ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية والقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني.

كما تدارس المجلس الأعلى للأمن القومي التونسي خطة الطوارئ التونسية الأممية في حال تدفق لاجئين من ليبيا إلى التراب التونسي, إلى جانب اليات تأمين عودة التونسيين المتواجدين في ليبيا.

وفي الإطار ذاته, أشرف رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد منذ فترة بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة مستجدات الوضع على الحدود التونسية في ظل ما تشهده الساحة الليبية من تطورات.

وشدد الشاهد على ضرورة رصد كل التهديدات المنتظرة واستباق السيناريوهات المحتملة ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية ضمانا لنجاعة التدخل عند الإقتضاء لمجابهة تطور الأوضاع في المناطق الحدودية وتأمين استقبال اللاجئين في أفضل الظروف, وفق بلاغ لرئاسة الحكومة اطلعت عليه “بوابة إفريقيا الإخبارية”.