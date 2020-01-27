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أردوغان: حفتر لا تهمه هدنة ولا سلام في ليبيا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الجنرال خليفة حفتر لا تهمه هدنة ولا سلام في ليبيا، على حد تعبيره.

جاء تصريحات الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الغامبي أداما بارو أثناء زيارته إلى العاصمة الغامبية بانجول اليوم الإثنين.

وتحدث أردوغان عن تصريحات الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أحمد المسماري قائلا: “تصريح المتحدث باسم حفتر بأن الحل في ليبيا على فوهات البنادق ذو مغزى، فهو يُظهر بأن حفتر لا تهمه هدنة ولا سلام”.

وأضاف أردوغان: “نأمل أن يكون المشاركون في مؤتمر برلين قد سمعوا هذا التصريح وبناء عليه يبدون مواقفهم”، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

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  • السلطان المعتوه ثرثار كثير الكلام الفارغ المتناقض مع بعضه ومصاب بعقدة حفتر الذى وضع رقبة اردوغان تحت قدمه فهزيمة اردوغان المؤكدة فى ليبيا بعد الهزيمة فى ادلب السورية ستكسر انفه ويتم سحله فى تركيا

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  • حفتر شايل سيفه ايها السلطان المعتوه حفتر اصبح كابوس يؤرق منام اردوغان وبيقوم مفزوع من النوم فهو من قضى على اوهام اردوغان واطماعه فى ليبيا والمغرب العربى كله

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