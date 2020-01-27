أردوغان: حفتر لا تهمه هدنة ولا سلام في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الجنرال خليفة حفتر لا تهمه هدنة ولا سلام في ليبيا، على حد تعبيره.

جاء تصريحات الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الغامبي أداما بارو أثناء زيارته إلى العاصمة الغامبية بانجول اليوم الإثنين.

وتحدث أردوغان عن تصريحات الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أحمد المسماري قائلا: “تصريح المتحدث باسم حفتر بأن الحل في ليبيا على فوهات البنادق ذو مغزى، فهو يُظهر بأن حفتر لا تهمه هدنة ولا سلام”.

وأضاف أردوغان: “نأمل أن يكون المشاركون في مؤتمر برلين قد سمعوا هذا التصريح وبناء عليه يبدون مواقفهم”، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

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