تقرير أممي يطالب بمساءلة منفذي الغارات الجوية في ليبيا

حث تقرير جديد، صادر اليوم الاثنين، الأطراف المتحاربة في ليبيا، وكذلك الحكومات الأجنبية التي تدعمها، على التحقيق في الغارات الجوية المميتة التي وقعت في تموز/يوليو الماضي والتي أسفرت عن مقتل 53 مهاجرا ولاجئا على الأقل في مركز احتجاز في شمال غرب البلاد.

ودعت الأمم المتحدة أطراف النزاع مجددا “إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ودقيقة لضمان المساءلة” عن انتهاكات القانون الدولي.

وحث التقرير الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) ومكتب حقوق الإنسان، على اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع مأساة مماثلة في النزاع الجاري. وينسب التقرير الأممي 60% من هذه الخسائر إلى الغارات الجوية، ويورد أن ما لا يقل عن 287 مدنيا، قد قتلوا، فيما أصيب 369 مدنيا خلال عام 2019.