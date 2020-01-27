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عرس جماعي ودعم مالي حكومي لـ 40 شابا في أوجلة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نظم صندوق دعم الزواج التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الموقتة، اليوم الاثنين، العرس الجماعي الخامس الذي تدعمه الوزارة، في بلدية أوجلة بمنطقة الواحات جنوب شرق البلاد لـ 40 شابا.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج محمد إبراهيم مسعود إنّ هذا البرنامج يأتي ضمن برامج التنمية الاجتماعية للوزارة والتي تستهدف مساعدة الشباب وتكوين أسر ومساعدتهم من خلال الصندوق دعم الزواج.

وأضاف، مسعود أنّ هذه الأعراس متتالية ومستمرة لكافة المناطق التابعة للحكومة الموقتة، خصوصًا بعد إصدار قرار رقم (5) الذي يرعى الصندوق ويوفر له الإمكانيات اللازمة لدعم ومساندة الشباب المقبلين على الزاوج.

وحضر العرس الجماعي رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج، والوفد المرافق له، وعميد وأعضاء المجلس التسييري لبلدية أوجلة، ومدير مكتب الشؤون الإجتماعية أوجلة ولفيف من أهالي المدينة وأولياء أمور العرسان.

وألقى عدد من المشايخ كلمات أثنت على دور الصندوق في دعم المناسبات الاجتماعية وتخفيف تكاليف الزواج الباهظة. وحث رئيس مجلس إدارة الصندوق في كلمته أولياء الأمور على تقليل المهور، ووعد برعاية أعراس جماعية أخرى.

وأشهر في نهاية الحفل عقد قران لـ40 عريسًا، كما أعلن عن منح كل عريس 6 آلاف دينار، وغرفة نوم متكاملة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • يأكلون الثراث أكلا لمّا ويحبون المال حبّا جما و,,, صدق الله العظيم ـــــ
    أوجلة والبطنان ـ حريق في مزارع النخيل مثل ماحصل في مزارع مسلاتة ـ سبحان الله ــــــ سبحان الله ــــــ سبحان الله العظيم . لا يؤتون الزكاة إلا وهم كارهون . سبحان الله العظيم
    .youtube.com/watch?v=TJ1C0XMJHPM

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  • سيطوقون بما بخلوا به ـ فالله سريع العقاب

    يأكلون الثراث أكلا لمّا ويحبون المال حبّا جما و,,, صدق الله العظيم ـــــ
    أوجلة والبطنان ـ حريق في مزارع النخيل مثل ماحصل في مزارع مسلاتة ـ سبحان الله ــــــ سبحان الله ــــــ سبحان الله العظيم . لا يؤتون الزكاة إلا وهم كارهون . سبحان الله العظيم

    .youtube.com/watch?v=6k9cRKtInXE

    رد