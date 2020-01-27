أردوغان مُهاجما المشير حفتر: “غير مهتم بالهدنة والسلام”

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجومه على القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وقال إنه غير مهتم بالهدنة والسلام في ليبيا.

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الغامبي أداما بارو بالعاصمة الغامبية بانجول، أن تصريحات الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري بأن الحل في ليبيا يأتي بمحاربة الإرهاب وليس سياسيا، تظهر أن المشير حفتر “لا تهمه هدنة ولا سلام”، وفق تعبير أردوغان.

وصعّد أردوغان في الفترة الأخيرة انتقاده للمشير حفتر، وبات لا يفوّت مؤتمراً صحفياً أو لقاءً إلا ويُخصص له حيّزاً كبيراً منه، ووصفه في تصريح قبل يومين بـ”المُدلل”، مُعاتباً المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ذلك.

وبات الموقف “الأردوغاني” أشد تجاه الجيش الوطني منذ أن أعلن الأخير موقفه برفض مذكرتي التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا، إضافة إلى تحدث اللواء المسماري في أغلب مؤتمراته الصحفية عن تحركات تركيا في ليبيا ونقلها “مرتزقة سوريين” إلى طرابلس.

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