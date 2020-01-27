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أردوغان مُهاجما المشير حفتر: “غير مهتم بالهدنة والسلام”

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجومه على القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وقال إنه غير مهتم بالهدنة والسلام في ليبيا.

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الغامبي أداما بارو بالعاصمة الغامبية بانجول، أن تصريحات الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري بأن الحل في ليبيا يأتي بمحاربة الإرهاب وليس سياسيا، تظهر أن المشير حفتر “لا تهمه هدنة ولا سلام”، وفق تعبير أردوغان.

وصعّد أردوغان في الفترة الأخيرة انتقاده للمشير حفتر، وبات لا يفوّت مؤتمراً صحفياً أو لقاءً إلا ويُخصص له حيّزاً كبيراً منه، ووصفه في تصريح قبل يومين بـ”المُدلل”، مُعاتباً المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ذلك.

وبات الموقف “الأردوغاني” أشد تجاه الجيش الوطني منذ أن أعلن الأخير موقفه برفض مذكرتي التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا، إضافة إلى تحدث اللواء المسماري في أغلب مؤتمراته الصحفية عن تحركات تركيا في ليبيا ونقلها “مرتزقة سوريين” إلى طرابلس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • حفتر لا يهمه سوى اداء مهمته المكلف بها من نواب ااشعب بالقضاء على الارهاب ولا امن ولا امان الا بسحق الخوان والهدنة فاصل ونواصل القتال لاستكمال التحرير وسحق الصراصير العثمانية

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  • العلاقة بين السراج على اسم المسرحية التى تعرض الان على قناة نايل كوميدى واحد ليمون والثانى مجنون

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  • العلاقة بين السراج واردوغان على اسم المسرحية التى تعرض الان على قناة نايل كوميدى واحد ليمون والثانى مجنون

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  • سلطان اردوغان زعلان امان ياربى امان حفتر بيلبسه كل يوم خازوق كمان وكمان والمسمارى وضع مسمار فى نعش اردوغان عندما قال ان الحل عسكرى اردوغان زعلان من مسمارى اما السراج مسطول من اكل شيكولاته مخدرة مش يعرف مبن مسمارى وقال بعد ما شرب حشيش مافيش جيش لا فى الشرق ولا فى الغرب !!!

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