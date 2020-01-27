بلدية طبرق تتسلم 600 فراش من اليونسيف لتوزيعها على نازحي مرزق وسرت

أكد عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق ورئيس لجنة الأزمة منصور أمداوي، استلام بلدية طبرق 600 فراش من منظمة اليونسيف عن طريق منظمة IMO، سيتم توزيعها بالتساوي بين نازحي مدينتي مرزق وسرت..

وقال أمداوي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه تم تخصيص جزء من هذه الأمتعة للعائلات المتضررة من جراء الأمطار بطبرق، والذين يقطنون في منازل من الصفيح البائد.

وتابع أمداوي أن بلدية طبرق تسخر كافة الإمكانات للعائلات المتضررة من الأمطار بطبرق بالإضافة للنازحين المسجلين لدى بلدية طبرق.

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