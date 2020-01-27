“التدخل التركي” على طاولة صالون سياسي في بنغازي

انطلقت في مدينة بنغازي مساء الاثنين، فعاليات الصالون السياسي الليبي في دورته الثامنة، تحت شعار “الحرب على الإرهاب والأمن القومي العربي (شعب واحد ومصير مشترك)”.

وحضر الفعاليات وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، ونخبة من الساسة والمهتمين بالشأن العام، وفق بيان للخارجية.

وتناول الصالون السياسي أهم القضايا التي تهدد الأمن والسلم العربي والدولي والإقليمي وتسببت في زعزعة الاستقرار في الدول العربية، كما تمت مناقشة ملف التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية والتدخل التركي في الشأن الليبي والداعم للجماعات المسلحة المتحالفة مع التنظيمات الإرهابية، وآثاره على ليبيا ودول الجوار.

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