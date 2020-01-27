هيأة الإغاثة الليبية تُباشر في توزيع الإغاثة على الأسر النازحة في بنغازي ومرزق

بنغازي 27 يناير 2020 (وال)- باشرت هيأة الإغاثة الليبية اليوم الإثنين، في توزيع الإغاثة على مستحقيها من أهالي بنغازي النازحين من منطقة الصابري والبلاد المسجلين لدى منظومة الهيأة الليبية للإغاثة.

وقال مدير فرع بنغازي بهيأة الإغاثة الليبية ومدير مشروع WFB عماد الفلاح – لوكالة الأنباء الليبية – “نحن اليوم نقوم بتوزيع ما تبقى من حصص العام الماضي لمستحقيها، من السلع التموينية المتمثلة في مواد : أرز، دقيق، سكر، زيت، حمص، فاصوليا، طماطم المعجون”.

وأضاف الفلاح أن العدد المستهدف يبلغ عددهم 2400 أسرة، إلى جانب أسر نازحة من مدينة مرزق وعددهم 700 أسرة، مسجلة في منظومة الهيأة.

وأوضح الفلاح بشأن بطلقات التداول التي تم توزيعها مؤخرًا على بعض النازحين، قائلا : “بالنسبة للمساعدات المالية؛ وقعنا اتفاقيتين إحداها مع منظمة أكتيد خاصة ببطاقات التداول، وقمنا بتوزيعها على عدد 200 أسرة من مدينة مرزق، والاتفاقية الثانية كانت مع منظمة (مرسي كول)، وبرنامجها المالي يختلف؛ فهي عبارة عن خدمة مصرفية جديدة في بنغازي، وهي خدمة (أي كاش)، عن طريق رسائل نصية، وكود يتم إرساله إلى هاتف المستفيد، وقد عملنا على قائمة تضم 460 أسرة، وتم استهداف 260 أسرة من القائمة، وجاري العمل على الباقي”.

وأضاف الفلاح : “هذه تُعتبر افتتاحية مع منظمة (مرسي كول)، وخلال الأشهر القادمة سيتم العمل على قوائم جديدة، وقيمة البطاقة المالية 1600 دينار ليبي، مقسمة على ثلاث أشهر كل شهر 540 دينار، وهناك 4 محلات غذائية في بنغازي تعمل بهذه الخدمة، وصيدليتين، وخلال الفترة القادمة سيتم تطوير الخدمة لتغطية أماكن أكثر في بنغازي”.

وأشار الفلاح بشأن خطة موضوعة لهيأة الإغاثة في عام 2020، قائلا : “نعم هناك خطة وضعت بالاجتماع مع الأمم المتحدة، ولدينا شراكة مع عديد المنظمات ومستمرة معنا بتقديم المساعدات للنازحين، والأسر المستضعفة، وهناك خطة طوارئ لاستيعاب أي متضررين من الحرب مثل ما حدث بالأمس، ونزوح الأهالي من مناطق الهيشة وبوقرين إلى مدينة سرت، وهناك تنسيق من أجل توفير حصة طوارئ لهم في أي وقت، وأيضًا مستعدون للأحداث الطبيعية مثل ما حدث في العام الماضي من سيول وغيرها”.

وتابع الفلاح : “هناك تعاون بيننا وبين مؤسسات الدولة الأخرى في الجانب الإنساني، وتحديدًا تعاون دائم بيننا وبين الهلال الأحمر، والشؤون الاجتماعية، باعتبارنا نتبع لها إداريًا، وتم إرسال قوائم بأسماء نازحين من قبل، وأيضًا المجالس البلدية أرسلوا لنا قوائم بأسماء أسر نازحة، ونحن نتعاون مع الجميع بدون استثناء”.

وذكر الفلاح أن هيأة الإغاثة الليبية، هي الهيأة الوحيدة المخولة لها في إبرام اتفاقيات إنسانية مع منظمة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية التي تعمل في الجانب الإنساني. (وال- بنغازي) هـ أ / ر ت

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