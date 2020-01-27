الثني يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة أزمة الوقود

قرر رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني الإثنين، تشكيل لجنة لمتابعة أزمة الوقود التي تمر بها بعض مناطق ومدن المنطقة الشرقية.

وجاء قرار الثني خلال اجتماع عقده في مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، مع نائبه لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الدكتور المبروك سلطان.

وقالت الحكومة بصفحتها في “فيسبوك”، إن الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط خيرالله صالح، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر، بحث أزمة الوقود وأهم الأسباب التي أدت إليها، وناقش الثني جميع التفاصيل التي تشتمل عليها الأزمة وتداعياتها المحتملة.‎

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